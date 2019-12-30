Kar nedeniyle 30 kişi mahsur kaldı, 2 kişi yaralandı

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki Ağla Yaylası'na araçlarıyla gezmeye giden ve dönüş yolunda aniden bastıran kar nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 30 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Aynı bölgede otomobilin kayganlaşan yolda takla atması sonucu ise 2 kişi yaralandı.Köyceğiz ilçe merkezine 11 kilometre mesafede bulunan 800 rakımlı Ağla Yaylası'na günübirlik gezmeye gidenler, saat 18.30'da dönüş yolunda araçları kara saplanınca mahsur kaldı. İhbar üzerine Köyceğiz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri harekete geçti. Ekipler, yayla yoluna ulaşıp, araçları kara saplanan yaklaşık 30 kişiyi, 5 saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Kurtarılan kişiler araçlarıyla ilçeye döndü. Aynı bölgede otomobilin kayganlaşan yolda takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Köyceğiz Belediye Başkanı AK Parti'li Kamil Ceylan, "Kaza yapan araç çekiciye alınarak yol ulaşıma açıldı. Mahsur kalan diğer araçlardaki yaklaşık 30 kişi de kurtarıldı" dedi.