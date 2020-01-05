Son Dakika
Kar, Kapadokya'da güzel görüntüler oluşturdu
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Peribacaları ile ünlü Kapadokya'da, kar yağışı güzel görüntüler ortaya çıkardı. Turistler, beyaza bürünen Peribacaları önünde fotoğraf çekindi. Nevşehir'de önceki gün etkili olan kar...
GENEL 05.01.2020, 11:13
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Peribacaları ile ünlü Kapadokya'da, kar yağışı güzel görüntüler ortaya çıkardı. Turistler, beyaza bürünen Peribacaları önünde fotoğraf çekindi.
Nevşehir'de önceki gün etkili olan kar yağışı, Kapadokya'da, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri beyaza bürüdü. Hafta sonu nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Mersin'den gelen turistler, kar yağışı sonrası güzel görüntülerin çıktığı bölgede fotoğraf çektirdi.
indi.
İstanbul'dan arkadaşlarıyla Kapadokya'ya gelen Güray Güral, "Kapadokya'ya yeni gelmemize rağmen çok beğendik. Arkadaşlarımızın tavsiyesi ile geldiğimiz Kapadokya muhteşem bir yer. Hava şartlarından dolayı bazı aktiviteleri yapmak zor olsa da bölgenin masalsı bir güzelliği var" dedi.
Nevşehir'de önceki gün etkili olan kar yağışı, Kapadokya'da, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri beyaza bürüdü. Hafta sonu nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Mersin'den gelen turistler, kar yağışı sonrası güzel görüntülerin çıktığı bölgede fotoğraf çektirdi.
indi.
İstanbul'dan arkadaşlarıyla Kapadokya'ya gelen Güray Güral, "Kapadokya'ya yeni gelmemize rağmen çok beğendik. Arkadaşlarımızın tavsiyesi ile geldiğimiz Kapadokya muhteşem bir yer. Hava şartlarından dolayı bazı aktiviteleri yapmak zor olsa da bölgenin masalsı bir güzelliği var" dedi.
9°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 05 Ocak 2020
|İmsak
|06:51
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:15
|İkindi
|15:36
|Akşam
|17:57
|Yatsı
|19:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|21
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Levante
|19
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|19
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11