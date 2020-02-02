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Kar kalınlığı 1 metreye ulaşınca, yaban hayvanları için yem bırakıldı
GENEL 02.02.2020, 09:25
ARDAHAN’ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreyi bulunca, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Ardahan’da birkaç günden beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde bir metreye ulaştı. Göle ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Gençlik Merkezi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile Orman Şefliği tarafından, ormanlık alan ve yüksek kesimlere yem bırakıldı. Bir metreye varan kar üstünde güçlükle yemleri taşıyan ekipler, 200 kilo tavuk ve 200 kilo buğdaydan oluşan yemleri belirlenen alanlara bıraktı.
Ardahan’da birkaç günden beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde bir metreye ulaştı. Göle ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Gençlik Merkezi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile Orman Şefliği tarafından, ormanlık alan ve yüksek kesimlere yem bırakıldı. Bir metreye varan kar üstünde güçlükle yemleri taşıyan ekipler, 200 kilo tavuk ve 200 kilo buğdaydan oluşan yemleri belirlenen alanlara bıraktı.
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|73
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|35
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|34
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|49
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|21
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