Kar festivalinde renkli görüntüler

Mücahit GÜREL/AKKUŞ(Ordu), () ORDU’nun Akkuş İlçesi'nde birincisi düzenlenen Kar Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Akkuş İlçe Belediyesi tarafından 1500 rakımlı Argan Yaylası'nda 'Kar Festivali' düzenlendi. İlk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan kar festivaline genç, yaşlı çok sayıda ilçe halkı katıldı. 2 metre kar üstünde gerçekleşen festival kapsamında, başta kızak kayma yarışı olmak üzere çeşitli yarışmalar yapıldı. Profesyonel kayak takımları ile kaymaya çalışanların da yer aldığı festivale ilk olmasına rağmen katılımın yüksek olduğunu belirten Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, şöyle dedi:

İlçemiz sınırlarında yer alan bin 500 rakımlı Argan Yaylası, kış sporları için oldukça elverişli. Kayak pisti yapılabilecek geniş bir alan var. İlkini gerçekleştirdiğimiz ve her yıl tekrarlayarak geleneksel hale getirmeyi planladığımız festival ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacaktı. Ayrıca, gelecek yıllarda kar festivalini daha kapsamlı ve çevre ilçe ve illerden katılım olacak şekilde yapacağız."



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