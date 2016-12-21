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Kar altında Suriye'den tahliyeler sürüyor

Akın ÇELİKTAŞ/REYHANLI (Hatay), () - SURİYELİLER yoğun kar yağışına rağmen Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya devam etti. Cilvegözü Sınır Kapısı'nda sabah saatlerinde başlayan...

Kar altında Suriye'den tahliyeler sürüyor

Akın ÇELİKTAŞ/REYHANLI (Hatay), () - SURİYELİLER yoğun kar yağışına rağmen Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya devam etti.
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda sabah saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü. Halep'ten tahliye edilen siviller için bölgeye yardımlar sevk edilirken, ülkenin faklı bölgelerinde yaşayan Suriyeliler de ağır kış koşullarına karşın Cilvegözü'den Türkiye'ye giriş yaptı. Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu bir grup, Hama kentinden geldiklerini, Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü Cilevgözü Sınır Kapısı'nda tahliyeleri takip eden onlarca gazeteci de çalışmalarını güçlüklü sürdürüyor.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Halep'ten tahliye edilen Suriyelilerin konaklaması için İdlip kırsalında kurulacak çadırkent alanındaki çalışmalar için Cilvegözü'nden iş makinalarının geçişine bugün de devam edildi.
Öte yandan Hatay ile Adana'daki hastanelere sevk edilen yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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