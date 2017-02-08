Kar altında kalan kamyonu 4 kişi 3 saatte kurtardı

Nakliyecilik yaparak geçimini sağlayan Suphi Söylemez, "Tipi nedeniyle kamyonun alt ve üstünde neredeyse 2 metre kar olmuş. Şiddetli soğuklar karı sertleştirmiş. Donmuş kamyonu buzlardan arındırmak için yakılan ateşin alev ve dumanını görenler, kamyonun yandığını zannederek kurtarmaya geldiler. Hiç umudum yoktu. Artık ilkbahara ancak kamyonunu çıkarırım diye düşünüyordum. Neyse çok şükür ekmek teknesini çalıştırdık ve kurtardık" diye konuştu. FOTOĞRAFLI
Nakliyecilik yaparak geçimini sağlayan Suphi Söylemez, "Tipi nedeniyle kamyonun alt ve üstünde neredeyse 2 metre kar olmuş. Şiddetli soğuklar karı sertleştirmiş. Donmuş kamyonu buzlardan arındırmak için yakılan ateşin alev ve dumanını görenler, kamyonun yandığını zannederek kurtarmaya geldiler. Hiç umudum yoktu. Artık ilkbahara ancak kamyonunu çıkarırım diye düşünüyordum. Neyse çok şükür ekmek teknesini çalıştırdık ve kurtardık" diye konuştu. FOTOĞRAFLI