Kaplumbağanın kırılan kabuğu telle tutturuldu

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, kabuğu kırılmış şekilde ilkokul öğrencileri tarafından bulunan yaralı yavru kaplumbağa, veteriner kliniğinde tedaviye alındı.



Önceki gün kaplumbağayı bulan ilkokul öğrencileri, yaralı kaplumbağayı hemen yakındaki bir veteriner kliniğine götürdü. Yapılan kontrolde kaplumbağanın kabuğunun kırıldığı tespit edilirken 30 dakikalık operasyon sonunda kırık bölge telle sabitlendi. Kaplumbağa, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacak.



Kaplumbağanın tedavisini yapan veteriner hekim İlker Başdağ, “Neyse ki çok zor olmayan bir yerden çatlamış. Eklem yerlerinde ayrılma vardı. Bölgenin temizliğini yaptıktan sonra gerdirme yöntemiyle çatlağın uçların bir araya getirdik. Serklaj teliyle sabitledik. Kısa bir sürede kaynayacak. Yaşları ilerledikçe kabukları daha da sertleşir. Fakat bu darbeye dayanıklı oldukları anlamına gelmez. Araçlarımızı daha dikkatli kullanalım” dedi.