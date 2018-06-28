Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10’un dokuzu arttı
En yüksek hacimli ilk 10’un...
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için en iyi seçenek
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için...
PİYASALAR – Dolar 4.64, euro 5.36 ve sterlin de 6.07 lirada
Dolar 4.64, euro 5.36 ve...
PİYASALAR – Dolar 4.62, euro 5.40 ve sterlin 6.12 lirada

Kapısız soyunma kabininde havlulu önlem

ANTALYA- Kemer karayolu üzerinde bulunan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6'ncı Bölge Müdürlüğü Küçük Çaltıcak Günübirlik Piknik ve Mesire Alanı'ndaki soyunma kabinlerinin kapısının olmaması, tepki çekiyor. Kabin girişine havlu...

Kapısız soyunma kabininde havlulu önlem
ANTALYA- Kemer karayolu üzerinde bulunan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6'ncı Bölge Müdürlüğü Küçük Çaltıcak Günübirlik Piknik ve Mesire Alanı'ndaki soyunma kabinlerinin kapısının olmaması, tepki çekiyor. Kabin girişine havlu açan Antalyalılar, yakınlarının üzerlerini değişmesine yardımcı oluyor.
Turizmin başkenti Antalya'da, hafta sonları piknik yapıp denize girmek için Kemer yolu üzerindeki Küçük Çaltıcak'a gelen kent sakinleri, kapısız soyunma kabinlerinden şikayetçi. Mesire ve piknik alanına giriş için araç başına 20 TL ödediklerini söyleyen vatandaşlar, karşılığında hizmet alamadıklarını belirtiyor.
İş güvenliği uzmanı Duygu Karakaya, ailesiyle birlikte geldiği Küçük Çaltıcak'ta soyunma kabinlerini gördüğünde şaşırdığını söyledi. Karakaya, "Plaj ve deniz ülkemizin değerleri. Buraya girerken otomobil başına 20 lira ücret ödüyoruz. Fakat karşılığında hiçbir hizmet almıyoruz. En önemlisi vatandaşın üzerini giyip çıkartacağı soyunma kabinlerinin bir kapısı bile yok. Tuvaletler temiz değil. Duş problemi var" dedi. Ailesi ile birlikte piknik yapmaya gelen Orhan Çelikel de soyunma kabinlerinin kapısız olmasına tepki gösterdi. Çelikel, "Bu mantıksız bir soyunma kabini. Kapısı açık soyunma kabini olamaz. Bu sorun acilen çözülmeli" diye konuştu.
Yakınları üzerini değişirken kabin önünde havluyla bekleyenleri gün boyunca görmek mümkün.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325