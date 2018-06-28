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Kapısız soyunma kabininde, havlulu önlem (2)

HABER SONRASI KAPILAR TAKILDI Antalya- Kemer karayolu üzerinde bulunan, Küçük Çaltıcak Günübirlik Piknik ve Mesire Alanı'ndaki soyunma kabinlerinin kapılarının olmamasına yönelik vatandaşın tepkisini yansıtan haber üzerine kabinlere bugün...

Kapısız soyunma kabininde, havlulu önlem (2)

HABER SONRASI KAPILAR TAKILDI
Antalya- Kemer karayolu üzerinde bulunan, Küçük Çaltıcak Günübirlik Piknik ve Mesire Alanı'ndaki soyunma kabinlerinin kapılarının olmamasına yönelik vatandaşın tepkisini yansıtan haber üzerine kabinlere bugün kapı takıldı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, piknik ve mesire alanı işletmeciliği ihalesini 18 Mayıs tarihinde CW Enerji AŞ'nin kazandığını belirterek, aynı tarihte yer tesliminin yapıldığını kaydetti. Kamil, açıklamasında şöyle dedi:
"İhalesi yapılan söz konusu alanda mevcut tüm yapılar ruhsatsız eski yapılar olup, şartname ve sözleşmeye göre süresi içerisinde eskimiş ve yıpranmış yapılar yıkılarak yerine modern, kurumumuza ve Antalya'ya yakışır yapılar, alan düzenlemesiyle birlikte yapılacaktır. İhaleyi alan firma alanda yıkılacak yapıların (büfe, restoran, duş, wc) yaz sezonu geldiği için geçici olarak kullanılabilmesi için tadilat yapmaktadır. Haberde gözüktüğü gibi soyunma kabinleri boyanmış, alanda yeni kapılar da bugün itibariyle takılacaktır. Alanda habere konu olan soyunma kabinlerinden başka kapısı olan ihtiycı karşılayacak sayıda soyunma kabinleri de bulunmaktadır. Haberde yer alan ve kapısız olarak gösterilen kabinler anlık bir durumu yansıtmaktadır."

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