Kapıları kadın figürleriyle süsledi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- İZMİR'de duvar boyama sanatıyla ilgilenen, resim öğretmeni Sibel Şentürk (37) tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Kızlarağası Hanı'nda iki dükkanın kapısına kadın figürleri çizerek estetik bir görünüm kazandırdı.

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olan ve yaklaşık 10 yıl zihinsel engelli öğrencilerine renk bilgisi ve resim eğitimi veren Sibel Şentürk, öğretmenliğin ardından ilginç bir sanat dalıyla ilgilenmeye başladı. Yalnızca tuvalde sınırlı kalmak istemeyen ve fırçasıyla duvarlara renk veren Şentürk, bu resimleriyle ilgi görüyor. Genellikle kadın ve kuş figürleri çizdiğini belirten Şentürk, "Duvar boyamaya kendi evimin duvarını boyayarak başladım. Yaklaşık bir yıldır bununla ilgileniyorum. Eskişehir'de Abacı Konağı'nın merdivenlerini boyadım. Çeşme'de ev ve bahçe duvarlarını boyadım. Sadece tuvalde kalmak istemedim. Kızlarağası Hanı'nda arkadaşımın giyim malzemeleri sattığı dükkanın kapısını boyadım. Bunu gören yan dükkanın sahibi de istedi. Görenler olumlu tepkiler veriyor. Kapıdaki resimler, içeride satılan kıyafetlerle bütünleşti. Müşteriler kapının önünde durup fotoğraf çekiliyor" dedi.

Kızlarağası Hanı'ndaki ahşap kapılar üzerine akrilik boya kullandığını söyleyen Şentürk, resimler tamamlandıktan sonra son olarak vernik sürdüğünü ve böylelikle kullanım ömrünü uzattığını belirtti. Kadın figürlerini ise tamamen kendi hayal dünyasında tasarladığını anlatan Şentürk şöyle konuştu:

"Kızlarağası'ndaki çalışmam bir hafta sürdü. Bir hafta süresince arkadan geçen yüzlerce kişi beni izledi. Dışarıda resim yapmak cesaret istiyor. Sorular soruyorlar, eleştiriyorlar. Ama çoğunlukla olumlu tepki aldım. İşime karışmalarına izin vermiyor ve renk seçimine kendim karar veriyorum. Bundan sonra Karataş'ta Asansör'ün olduğu yerde çalışmak istiyorum. Kemeraltı'nın arka sokaklarında çok kötü bir görünüm var. Dükkan sahipleri izin verirse, kepenkleri boyamak istiyorum. Maliyeti onlar karşılarsa, herhangi bir işçilik almayacağım. Tek amacım benim imzamla farklı sokaklar tasarlamak. Eskişehir'deki yerel yöneticiler bana çok destek verdi. İzmir'de de bu desteği sağlayabilirim. Marka başvurumu yaptım, birkaç ay sonra kendi markamla çalışmaya başlayacağım."

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