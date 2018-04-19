Kapıkule'de yakalanan yavru köpekler ihaleyle satıldı

EDİRNE'de yurda kaçak sokulmak istenirken yakalanan ve tanesi 1750 lira bedelle ihaleye çıkarılan 4 yavru köpek, 850 liraya satıldı.Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçen Aralık ayında yurda kaçak olarak sokulmak istenen 4 yavru köpek, muhafaza ekipleri tarafından yakalandı. Köpekler, bugün Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından tanesi 1750 lira karşılığında ihaleyle satışa çıkarıldı. İhaleye katılan 2 kişi, fiyatı yüksek buldu. İhale kuruluna 3 Çin Aslanı için 600 lira, 1 Pug cinsi köpek için ise 250 lira teklif verildi. Teklifi değerlendiren kurul, piyasa değeri 2 bin lira olan Çin Aslanı 3 köpeğin, isminin açıklamayan kişiye 600 liraya satışını karar verdi. TASİŞ yetkilileri, diğer Pug cinsi köpeği ise ihaleye ismini açıklamayan diğer kişiye 250 liradan satışını onayladı.Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün yediemin olarak bakımını üstlendiği köpekler satış işlemlerinin ardından yeni sahiplerine teslim edilecek.

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