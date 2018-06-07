Kapıkule'de oy vermek için 6 saat gümrükte beklediler

EDİRNE'deki Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarına, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimler için 6 sandık kuruldu. Sandıklarda saat 08.00'den itibaren oy verme işlemi başlarken, saat 02.00'de Kapıkule'ye gelen Hüseyin ve Süleyha Kara çifti, oy kullanabilmek için gümrükte 6 saat bekledi.

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için Bulgaristan'a açılan Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'na 3, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na 1, Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na ise 2 olmak üzere toplam 6 sandık kuruldu. Sabah saatlerinde Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen İl Seçim Kurulu üyeleri, şeffaf sandıkları mum yakarak mühürledi. Seçmenlere üzerinde sırasıyla Muharrem İnce, Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek'in resimlerinin bulunduğu 'cumhurbaşkanlığı oy pusulası' ile yine üzerinde sırasıyla 'Cumhur İttifakı'nda yer alan Ak Parti ve MHP ile HÜDA PAR, Vatan Partisi ve HDP, 'Millet İttifakı'nda yer alan CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin logolarının yer aldığı milletvekilliği seçim pusulası verildi. Kimlik ve yurt dışı seçmen kaydı bulunan seçmenler, üzerinde tercih yazılı mühürle iki oy pusulasına da oy kullanarak şeffaf sandıkları attı.

GÜMRÜKTE 6 SAAT OY KULLANMAK İÇİN BEKLEDİ

Belçika'da yaşayan Hüseyin (41) ve Süleyha (32) Kara çifti, saat 02.00'de Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi. Kara çifti, oy verebilmek için sabaha kadar gümrükte bekledi. Oy verme peronunun açılmasıyla birlikte Kapıkule'de ilk oyu kullanan Süleyha Kara oldu. Kara, "Belçika'dan geliyoruz, saat 02.00'de Kapıkule'ye ulaştık. Sabah seçimler başladığında ilk oyu da biz kullandık. Çok mutlu olduk. Vatanımıza hayırlısı olsun, umarım herkes oyunu kullanır" dedi.

Hollanda'da yaşayan Erdal Taşezer ise oy kullanabilmek için özellikle Türkiye ziyaretini bu tarihe ayarladığını ifade ederek, "Oyumu kullandım. Oy kullanmak için Türkiye'ye gelişimi bugüne denk getirdim. Seçimler Türkiye'ye hayırlı olsun. Bir oy, bir oydur, benim memleketim, hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

Kapıkule'de oy kullanan seçmenlerden Almanya'da oturan Şaban Kayacan da oy verebilmek için gümrükte sabahladığını belirterek, "Özellikle tarihi bugüne seçtik, gümrüğe gece geldik, ancak oy kullanmak için burada bekledik, oyumu kullandım. Vatana, millete hayırlısı olsun" dedi.

Kapıkule'de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı oy kullanacak seçmenlere yardımcı olabilmek için stant açarken, sınırlarda oy kullanma işlemi sürüyor.



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