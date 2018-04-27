Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Kapıkule'de 7 kilometrelik TIR kuyruğu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapacak TIR sürücüleri, 7 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Avrupa'ya ihracat yükü taşıyan TIR sürücüleri, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır...

Kapıkule'de 7 kilometrelik TIR kuyruğu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapacak TIR sürücüleri, 7 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Avrupa'ya ihracat yükü taşıyan TIR sürücüleri, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 7, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 4 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kuyruğun, Bulgaristan tarafında işlemlerin yavaş yapılması nedeniyle oluştuğunu söyledi. Saatlerce sırada bekleyen TIR sürücüleri, çevrede kişisel ihtiyaçlarını giderebilecekleri tesislerin olmamasından yakındı. İstanbul'dan aldığı yükü Almanya'ya götüren TIR sürücüsü İbrahim Kaplan, "Burada dün akşamdan beri bekliyorum. Tuvalet yok, ihtiyaçlarımızı karşılayacak hiçbir yer yok. Kuyrukta sadece soğutmalı araçların geçişi serbest; fakat kuru gıda taşıyanlar da sollayarak, geçiyor. Bu, bir haksızlık. Kimse ilgilenmediği için adaletsizce burada bekletiliyoruz. Yoğunluk hakkında kimse bize bilgi vermiyor. Sadece 'Bekleyin' diyorlar" dedi.
Manisa'dan Bulgaristan'a yüklediği ihraç yükünü götüren sürücü Nesim Bulut ise "Dün akşam 4 saat kapı çalışmadı. Burada bekliyoruz. 2 saat önce çıkamadığım için ve hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bu bana 4 güne mal olacak. Kimse bir şey söylemiyor. Sorduğumuz da ‘Sistem arızalı’ deyip, geçiştiriyorlar. Bizim çilemiz bitmez" diye konuştu. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314