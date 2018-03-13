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Kapıkule'de 19 kilometre TIR kuyruğu

BULGARİSTAN'ın sınır kapılarında sistem güncellemesi yapması nedeniyle Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'nda 19, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 8 kilometre TIR kuyruğu oluştu.  Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne...

Kapıkule'de 19 kilometre TIR kuyruğu
BULGARİSTAN'ın sınır kapılarında sistem güncellemesi yapması nedeniyle Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'nda 19, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 8 kilometre TIR kuyruğu oluştu. 
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında son günlerde TIR kuyrukları oluşuyor. TIR kuyruğu Kapıkule'de 19, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 8 kilometreye ulaştı. Bulgaristan'ın sınır kapılarında
sistem güncellemesi nedeniyle girişleri manuel olarak yaptığı ve bu nedenle Türkiye tarafında kuyrukların uzadığı belirtildi.
Saatlerdir kuyrukta bekleyen TIR sürücüleri bu duruma tepki gösterdi. Türkiye'den aldığı ihracat yükünü Romanya'ya götüren Reşit Sağ, yaklaşık 50 saattir kuyrukta beklediğini belirterek, "Bulgaristan'daki gümrükte sistem sorunu varmış. Bundan dolayı sırada bekliyoruz günlerdir. Tabi bu kuyruk hep olan bir şey. Biz bu duruma kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Sırada beklerken bizim en büyük sorunumuz uykusuzluk onun yanında yemek ihtiyacımızı da karşılayamıyoruz" dedi. Sırada beklerken temel ihtiyaçlarını gidermede yaşadıkları problemler olduğunu söyleyen TIR Sürücüsü Erdoğan Mart, "Uzun süredir kuyruktayız. Bulgar tarafında bir sorun varmış bundan dolayı beklediğimizi biliyoruz. Sırada beklerken uyuyamıyoruz. İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Bizim için bunlar hep sorun oluyor" dedi.
Öte yandan uzun bekleme süreleri nedeniyle TIR sürücüleri bazı temel ihtiyaçlarını da mobil olarak gidermeye çalışıyor. Bu sürücülerden Ercan Bulut da Kapıkule Sınır Kapısı girişinde aracının yanında açtığı sofrada yol üstünde yemek ihtiyacını gideriyor. Artık bu durumların kendileri için olağan hale geldiğini söyleyen Bulut, "Umarız yakın zamanda bu sıkıntılarımıza bir çözüm bulunur" dedi. 
 
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