Kapatılan Fatih Üniversitesi'ne 'Bylock" operasyonu detayları

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, () KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi'nin akademisyen ve çalışanlarına yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 63'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında, 667 sayılı KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi'nde görev yapan ve örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen 87'si kadın toplam 172 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından sabah saatlerinde operasyonlar düzenlenmişti.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, akademisyen ve çalışanların yakalanması için İstanbul, Ankara, Erzurum, Sivas, Trabzon, Muğla, İzmir, Bursa ve Konya illerinin de arasında bulunduğu 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda polis, 39'u İstanbul'da toplam 64 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 32'si kadın 64 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



SGK'DAN GELEN 910 KİŞİLİK LİSTENİN, 430'UNDA 'BYLOCK' ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Üniversitesi'nin 667 sayılı KHK ile kapatılmasından sonra üniversitede görev yapan kişileri belirlemek için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile temasa geçerek üniversitenin prim yatırdığı kişilerin listesini talep etti. SGK'dan 910 kişinin isminin yazılı olduğu liste geldi. Polis ekipleri listedeki isimleri tek tek incelemeye aldı. Yapılan incelemede 430 kişinin örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullanıcısı olduğunun belirlendiği öne sürüldü.



90'U YURTDIŞINA KAÇMIŞ, 168'İ YARGILANMAYA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri çalışmalarını daraltarak, 'ByLock' kullandığı belirlenen şüphelileri detaylı bir şekilde incelediği zaman, 90'ının 15 Temmuz öncesinde yurtdışına kaçtığını, 168'inin ise çeşitli davalarda yargılanmalarının devam ettiğini belirledi.



İLK KEZ İŞLEM YAPILAN 172 KİŞİDEN 63'Ü YAKALANDI

Ekipler, listede bu zamana kadar ilk kez isimleri tespit edilen 172 kişiyi belirledi. Haklarında bu zamana kadar herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenilen şüphelilerden 63'ü yakalanarak gözaltına alındı. 109 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.



KAPATILAN ÜNİVERSİTE BİNASINDAKİ GÖRÜNTÜLER İNCELENECEK

Öte yandan, bugün soruşturma savcısı Osman Sağlam gözetiminde KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi'nin Büyükçekmece'deki eski rektörlük binasında polis ekipleri yaklaşık 4 saat süren arama yaptı.

Rektörlük binasının güvenlik kamera kayıt sistemleri ve geçmiş görüntülerine polis ekipleri tarafından incelenmek üzere el konuldu.



ESKİ REKTÖR'ÜN ODASINDA DA ARAMA YAPILDI

'FETÖ çatı davası', 'KPSS sorularının sızdırılması' ve 'Futbolda şikede kumpas' gibi davalarda sanık olan ve hakkında tutuklama kararları bulunan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın da odasında arama yapılarak bazı belgelere el konulduğu öğrenildi. Rektörlük binasındaki bazı odaların yapılan aramaların ardından mühürlendiği öğrenildi.

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