Kapalıçarşı'da tarihi kitabeye matkaplı darbeye inceleme

Gülseli KENARLI / İstanbul - KAPALIÇARŞI Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Fesçiler Kapısı'ndaki kitabeye güvenlik kamerası takılmasıyla ilgili, "Bu işi verdiğimiz taşeron firma işi zamanında yetiştirmek maksadıyla güvenlik kameralarını onay almadan belli noktalara takmıştır. Bu olayı meydana getiren kişilerle ilgili cezai müeyyidenin başladığını belirtiriz" dedi.



Kurtulmuş, Fesçiler Kapısı'ndaki 19. yüzyıla ait kitabenin üzerine güvenlik kamerası takılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.



Fatih Kurtulmuş, "558 yıllık tarihi geçmişe ve önem sahip olan Kapalıçarşı'nın her noktası, her değeri yönetim kurulu olarak bizler için büyük önem arz etmektedir. Yapılan her tadilat ve onarımda çarşımızın aslına zarar vermeden yapılmasını öncelikli tutmaktayız. Bünyesinde barındırdığı değerli emtialar ve ziyaretçi sayısının çok olması sebebiyle güvenlik Kapalıçarşı için de oldukça önemli bir konudur. Bu sebeple Kapalıçarşı içindeki güvenlik önemlerini artırmak amaçlı yapılan çalışmalar içinde yer alan güvenlik kameraları takılmaya başlanmıştır" bilgilerini verdi.



Kurtulmuş, "Bu işi verdiğimiz taşeron firma işi zamanında yetiştirmek maksadıyla güvenlik kameralarını onay almadan belli noktalara takmıştır. Fesçiler Kapısı'nda yapılan işlemle ilgili Kapalıçarşı yönetimi olarak üzüntü içindeyiz. Bu olayı meydana getiren kişilerle ilgili cezai müeyyidenin başladığını belirtiriz. Fesçiler Kapısı ve üzerindeki kitabenin restorasyon çalışması ivedilikle başlatılıp gerekli çalışmalar bitirildiğinde tekrar bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.