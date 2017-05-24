Kapadokya’dan, Yunanistan’a dostluk köprüsü

ULUSLARARASI 1'inci Kapadokya Kültürel İmece Festivali başladı. Festivalde, Türk ve Yunanlı sanatçılar, kültür ve sanat faaliyetlerinde buluşacak, sanat atölyelerine katılacak ve söyleşiler düzenleyecek.Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi, Yunanistan'da ve Kapadokya’da, kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren sanatçı ve ressamlarla işbirliğiyle bir ilke imza atarak, 'Uluslararası 1. Kapadokya Kültürel İmece Festivali'ni düzenliyor. Festival, özellikle sanatçılar arasında kültürlerarası diyalog, barış ve dostluğu teşvik etmeyi ve Kapadokya'da yerel turizme katkı sağlamayı amaçlıyor. Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Uçhisar Belediyesi, Kaymaklı Belediyesi ve Mustafapaşa Köyü Muhtarlığı'nın desteklediği festival kapsamında, Türk ve Yunanlı sanatçılar, kültür ve sanat faaliyetlerinde buluşacak, sanat atölyelerine katılacak ve söyleşiler düzenleyecekler. Bunların yanı sıra, konuk sanatçılar, bölge belediyelerinin desteğiyle gezilere katılarak, Kapadokya’nın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetme ve Kapadokya’dan ilham alma fırsatlarını da yakalayacak.Festivalin açılış programı, Mustafapaşa Köyü'nde bulunan Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi önündeki alanda yapıldı. Programa, Ürgüp İlçe Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Belediye Başkanı Fahri Yıldız, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, İl Kültür Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Nair, Mustafapaşa Mahallesi muhtarı Gültekin Kan, ilçe protokolü ve davetliler katıldı. Program açılışında konuşan Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, 100 yıl önce bölgede Türk ve Yunan halkının birlikte yaşadığını ancak, bu iki dost halkın ayrıştırıldığını belirterek, şöyle dedi:"Ayrılığın üzerinden 100 yıla yakın bir zaman geçmesine karşın iki ülke halkı arasındaki gönül birliği sürmektedir. Bu kardeşliğin yaşatılmasına katkı sağlayan ve böylesine güzel bir festivali bölgemizde düzenleyen organizatörlere teşekkür ediyorum. İnşallah misafirlerimiz Ürgüp'te, Uçhisar’da, Mustafapaşa’da ve diğer yerleşim alanlarında en iyi şekilde ağırlanacak ve bu kardeşliğin yaşamasına vesile olacaklar” dedi.Ürgüp ve çevresindeki kasaba ve köylerde Türk ve Yunan halkının geçmişte bir arada yaşadığına dikkat çeken Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız da, “Birbirlerine hiç düşmanlık etmediler. Bizim duyduklarımız, bize anlatılanlar böyle. Mübadele nedeniyle insanlar yer değiştirirken birbirlerine yardım ettiler. Kavga edilmedi, dövüş edilmedi. Mustafapaşa bu kardeşliği yaşattı. Yıllarca birbirlerine gelip giderek bu kardeşliği yaşatmayı başardılar. Bu kardeşliğin yaşatılmasına katkı veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan ise, “Yunanistan ve Türk insanının nasıl birbirine düşman ilan edildiğini yeni jenerasyon çok daha iyi görüyor. Biz bunları aşacağız, biz bunları aşabilmenin temellerini burada atıyoruz” ifadelerini kullandı.Yıllar önce geldiği Kapadokya bölgesine hayran kaldığını söyleyen ve daha sonra sık sık Mustafapaşa ve bölgenin diğer önemli tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret eden Yunan sanatçı Mapia Manh ise “Canım Kapadokyam” isimli kitabında iki halkın kardeşliğine dair şiirlere yer verdiğini, bölgeye duyduğu hayranlığını Yunanistan’da elinden geldiği kadarıyla çevresine anlatmayı sürdüreceğini ifade etti.Festival organizatörlerinden Sibel Radiye Gül, bölge belediyelerinin büyük bir destek sağladığı ve 4 gün sürecek olan festival doğrultusunda bölge gezilerinin yanı sıra, sergi açılışları, çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenleneceğine dikkat çekti. 70 dolayında Yunanistan’dan misafiri ağırlayacaklarını kaydeden Gül, söz konusu festivali önümüzdeki yıllarda geleneksel bir şekilde devam ettirmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Mustafapaşa Köyü Halk Oyunları ekibi gösterilerde bulundu. Yunanistan’dan misafir olarak gelen ve yaş ortalaması 50’nin üzerinde olan 14 kadından oluşan halk oyunları ekibi Yunanistan halk oyunlarından örnekler sundu. Halk oyunları gösterilerinin ardından Kapadokya sanat ve tarih müzesinde çeşitli Türk ve Yunan sanatçıların eserlerinin sergilendiği sergi açılışı gerçekleştirildi.

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