Kapadokya’daki oteller yılbaşına dolu girecek

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,() - PERİBACALARI, yeraltı şehirleri ve sıcak hava balonları ile dünyaca ünlü Kapadokya’da bulunan işletmeler, yılbaşını yüzde 100 doluluk oranıyla karşılayacak.

Özellikle, Kapadokya bölgesinde bulunan kayadan oyma eğlence merkezlerinde özel olarak düzenlenen Türk Geceleri programlarıyla yeni yılı karşılamak isteyen yerli ve yabancı turistler, rezervasyonlarla işletmeleri doldurdu. Kış mevsiminin yaşanmasına rağmen, doğa yürüyüşleri, balon turları ve atlı gezi yapma imkanı sunması da yılbaşında yerli turistin bölgeyi tercihinde etken oldu. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatif Başkanı Mustafa Durmaz, bölgede bulunan işletmelerin yerli turistinde yüksek talebiyle yılbaşına dolu olarak gireceklerini söyledi. Durmaz, "Kış aylarında genelde Amerikalı, Uzakdoğulu, Japonlar geliyor. Yılbaşı dolayısıyla burada özel eğlence yerleri bulunuyor. Özellikle butik otellerimiz. Buralara ve sıcak hava balonlarına büyük rağbet var. Kapadokya’da artık yok yok. Yerli turistlerin de katkısıyla yeni yıla yüzde 100 doluluk oranıyla girilecek" dedi.

FOTOĞRAFLI