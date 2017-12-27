Kapadokya’da oteller yılbaşına dolu giriyor

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, () - PERİBACALARI, yer altı yaşam merkezleri ve farklı coğrafyasıyla Kapadokya bölgesinde turistik işletmeler yılbaşı hazırlıklarını tamamlarken, otellerin tam doluluğa ulaştığı bildirildi.

Kapadokya Turistik İşletmeler Derneği Başkanı Yakup Dinler, Türkiye’nin büyülü turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde yılbaşı için yaklaşık yüzde yüz bir doluluk olduğunu söyledi. Dinler, Kapadokya bölgesi son yıllarda iç pazarda ciddi talepler almaya başladığını, yurt içinde özellikle Akdeniz bölgesinden yurt dışında ise Çin’den rezervasyon istekleri geldiğini söyledi. Bölgede yılbaşı hedefledikleri yüzde yüz doluluğu yakaladıklarını belirten Dinler, yılbaşı gecesi için bölgedeki 4 ve 5 yıldızlı turistik konaklama tesislerinde gerçekleştirilecek gala programlarının kişi başı 200 liradan başladığını söyledi. Kapadokya bölgesinde yılbaşı için farklı bir önem taşıyan tüf kayalara oyulu yeraltı eğlence merkezlerinde de bir dizi etkinlik düzenlenecek. Bölgede sayıları 10'a yaklaşan yeraltı eğlence merkezlerinde de fiyatlar kişi başı 100-350 lira arasında değişiyor.



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