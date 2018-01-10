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Kapadokya’da engeller yamaç paraşütü ile aşıldı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'in Kapadokya bölgesinde Engelsiz Kanatlar Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte engelliler yamaç paraşütüyle uçmanın keyfini yaşadı. Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi ile Ürgüp, Göreme...

Kapadokya’da engeller yamaç paraşütü ile aşıldı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'in Kapadokya bölgesinde Engelsiz Kanatlar Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte engelliler yamaç paraşütüyle uçmanın keyfini yaşadı.
Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi ile Ürgüp, Göreme ve Uçhisar belediyelerinin katkılarıyla gerçekleşen Engelsiz Kanatlar Projesi kapsamında Kapadokya'nın Çavuşun mevkiinde yamaç paraşütü yapıldı. Etkinlikte, yamaç paraşütüylu uçan öğrenciler, büyük heyecan yaşadı. Etkinlikte milli serbest paraşütçü Cengiz Koçak ve engelli Fransız sporcu Tomas Cattelain de engellilere gösteri sundu.
Organizasyon sorumlularından Levent Işıklı, "Kapadokya bölgesinde özel insanlar için bir etkinlik düzenliyoruz. Burada yamaç paraşütünü tanıtıyoruz. Belediyeler bize destek oldu. Yamaç paraşütünün herhangi bir tehlikesi yok" ifadelerini kullandı.
Milli serbest paraşütçü Cengiz Koçak ise dünyada 43 ülkede değişik atlayışlar yaptığını belirterek, "Buradaki çocuklarda çok ilginç birşeyler görmüş olacaklar" dedi.
Bedensel engelli sporcu Fransız Tomas Cattelain ise "Yaklaşık 15 senedir yamaç paraşütü ile uçuyorum. Yamaç paraşütü birçok kişinin yapabileceği bir spor. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan insanlar hayatın bittiğini düşünmesinler, evlerine kapanmasınlar. Mücadele etsinler" şeklinde konuştu.
Çavuşun mevkiinde yapılan yamaç paraşütüne milli serbest paraşütçüsü Cengiz Koçak ve engelli Fransız sporcu Tomas Cattelain katılarak, engellilere gösterilerde bulundu.

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