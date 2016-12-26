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Kapadokya yılbaşına dolu giriyor

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,()-SON yıllarda yerli ve yabancı TV kanallarının en gözde çekim platformu haline gelen Kapadokya, yılbaşı için de özellikle yerli turist gruplarının ülke genelinde tercih ettiği en gözde mekanlardan biri olmaya aday...

Kapadokya yılbaşına dolu giriyor

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,()-SON yıllarda yerli ve yabancı TV kanallarının en gözde çekim platformu haline gelen Kapadokya, yılbaşı için de özellikle yerli turist gruplarının ülke genelinde tercih ettiği en gözde mekanlardan biri olmaya aday haline geldi. Bölge yılbaşı akşamı için yüzde 90 doldu.
Kapadokya Turistik İşletmeler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, Kapadokya bölgesindeki turizm potansiyelinin 12 ay süre ile devam eden temel bir olgu olarak değerlendirildiğini belirterek, özellikle son yıllarda yerli ve yabancı TV ekiplerinin konulu ve belgesel nitelikli filmler için ideal bir merkez haline gelmesiyle birlikte bölgeye özellikle büyük kentlerden büyük bir iç turizm hareketliliğinin başladığını bildirdi.
Kapadokya bölgesindeki bu hareketliliğin özel günlerde özellikle çok yoğun hale geldiğini kaydeden Dinler, yaklaşan Yılbaşı için tüm hazırlıklarının son aşamaya geldiğini söyleyen Dinler, “Canlı müzik eşliğinde limitsiz içki sunumunun da yapılacağı yılbaşında, sürprizlerle konaklama tesisleri ve eğlence merkezleri misafirlerine hizmetler sunacak. Özel paket programların da uygulanacağı yılbaşında Kapadokya bölgesi büyük bir yoğunluğu yaşayacak. Turistik işletmeler yılbaşı için hazırlıklarını titizlikle en iyi şekilde hazırlandı. Yılbaşı için büyük kentlerden ve yakın iller olan Kayseri, Niğde, Kırşehir ve Aksaray’dan da yılbaşı için rezervasyon yaptıranlar oldu" dedi.

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