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Kapadokya'ya Nisan ayında turist akını

NEVŞEHİR'de peribacalarıyla ünlü, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı, Nisan ayında 320 bin 287 turist ziyaret etti. Ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artış oldu. Kapadokya bölgesinde Göreme Açık...

Kapadokya'ya Nisan ayında turist akını
NEVŞEHİR'de peribacalarıyla ünlü, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı, Nisan ayında 320 bin 287 turist ziyaret etti. Ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artış oldu.
Kapadokya bölgesinde Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Çavuşin, El Nazar, Karanlık, Gülşehir St. Jean Kilisesi, Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı kentleri ile Zelve, Mustafapaşa ve Açıksaray örenyerini Nisan ayında 320 bin 287 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bildirildi. Göreme Açık Hava Müzesi'ni 115 bin 418, Kaymaklı yeraltı şehrini 63 bin 108, Derinkuyu yeraltı şehrini 47 bin 66, Hacıbektaş Veli Müzesini ise 38 bin 660 turist ziyaret etti. 
2017 yılının Nisan ayında Kapadokya bölgesini 196 bin 827 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini bildiren yetkililer, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 65'e varan bir artış yaşandığını belirtti.

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