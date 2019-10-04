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Kapadokya'ya 9 ayda 3 milyon turist
TÜRKİYE’nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'yı yılın ilk 9 ayında 2 milyon 913 bin 180 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre;...
GENEL 04.10.2019, 13:02
TÜRKİYE’nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'yı yılın ilk 9 ayında 2 milyon 913 bin 180 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Çavuşin, Karanlık ve Gülşehir St Jean Kilisesi, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi’ni bu yılın Ocak-Eylül döneminde 2 milyon 913 bin 180 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgedeki tarihi ve turistik merkezleri, 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 2 milyon 279 bin 660 turist ziyaret etmişti.
Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Çavuşin, Karanlık ve Gülşehir St Jean Kilisesi, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi’ni bu yılın Ocak-Eylül döneminde 2 milyon 913 bin 180 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgedeki tarihi ve turistik merkezleri, 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 2 milyon 279 bin 660 turist ziyaret etmişti.
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