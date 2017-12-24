Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Böyle bir Türkiye sürdürülemez
Cumhurbaşkanlığı seçimleri nezaman yapılacak... İşte...
Atilla hakkında karar verecek jüri heyetinin soruları mahkemeyi şaşırttı
Jüri'nin Atilla soruları mahkemeyi şaşırttı
Tekirdağ'a kar etkili olmaya başladı
Tekirdağ'a kar etkili olmaya başladı
Fatih Terim Galatasaray'la kaç liraya anlaştı!
Fatih Terim Galatasaray'la kaç liraya...

Kapadokya, güne kar ile uyandı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, ()- NEVŞEHİR'de dün gece başlayan kar yağışı bu sabah etkisini artırdı. Peribacaları üzerine yağan kar, kartpostallık görüntü oluşturdu. Aralık ayının son günlerine girilirken, Nevşehirliler, güne kar...

Kapadokya, güne kar ile uyandı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, ()- NEVŞEHİR'de dün gece başlayan kar yağışı bu sabah etkisini artırdı. Peribacaları üzerine yağan kar, kartpostallık görüntü oluşturdu.
Aralık ayının son günlerine girilirken, Nevşehirliler, güne kar yağışlı havayla uyandı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya da kar yağışıyla farklı bir güzelliğe büründü. Kar yağışı Göreme, Zelve, Ürgüp, Paşabağları, Uçhisar'daki peribacalarında güzel görüntüler oluşturdu. Japon ve Koreli turistler eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,