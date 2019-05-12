Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma yasağı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma...
Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu
Kayıp gazeteci için ekipler seferber...
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...

Kapadokya'da yeraltı şehri bulundu

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin beldesinde çiftçilik yapan Bahri Orhan (39), kendisine ait tarlada traktörle çalışırken yeraltı şehrine açıldığı tahmin dehliz buldu. Tatlarin'de yaşayan Bahri Orhan, 20 günde önce kendisine...

Kapadokya'da yeraltı şehri bulundu
NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin beldesinde çiftçilik yapan Bahri Orhan (39), kendisine ait tarlada traktörle çalışırken yeraltı şehrine açıldığı tahmin dehliz buldu.
Tatlarin'de yaşayan Bahri Orhan, 20 günde önce kendisine ait engebeli tarlada traktörle çalışmaya başladı. Orhan çalışma sırasında, arazinin orta kısmında dehliz (üstü kapalı, dar ve uzun geçit) olduğunu fark etti. Yer altı şehrine açıldığını tahmin edilen dehlizi gören Bahri Orhan, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Beldeye gelen jandarma ve Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, dehlizin yer altı şehrine açıldığı tahmin edildi. Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün alanda temizlik çalışması yapmak için bakanlığa yazı gönderdi.
Bahri Orhan, traktör ile çalışırken dehlizleri fark ettiğini söyleyerek, "Buraya gelen yetkililer tarihi alanın yeraltı şehri olduğunu söylediler. Buranın temizlenmesi gerektiğini belirttiler. Burayı koruma altına alacaklarını ve Ankara’ya yerlatı şehrinin temizlenmesi için yazı göndereceklerini ifade ettiler. Şimdi bu yazının cevabının gelmesini bekliyoruz" dedi.
Tatlarin Belde Belediye Başkanı Ercan Selvi ise, beldenin konumu itibariyle geçmişte büyük bir yaşam merkezi olduğunu belirterek, "Tatlarin'de buna benzer mağara ve yeraltı şehri açılmayı bekliyor. İleride burayı turizme kazandırmak için elimizden gelen imkanlarımızı kullanacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328