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Kapadokya'da turist sayısında rekora ulaşıldı
TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya, yılın 9 ayında 3 milyon 302 bin 899 ziyaretçiyi ağırladı. Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre; Kapadokya bölgesinde Kültür...
GENEL 06.11.2019, 15:50
TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya, yılın 9 ayında 3 milyon 302 bin 899 ziyaretçiyi ağırladı.
Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre; Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Karanlık, Elnazar ve Gülşehir St Jean Kilisesi, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi’ni bu yılın Ocak-Eylül döneminde 3 milyon 302 bin 899 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
KAPADOKYA REKOR KIRDI
Bu yıl sonuna kadar 3,5 milyon turist seviyesinin aşılmasının beklendiği bölgedeki tarihi ve turistik merkezleri, 2018 yılının Ocak-Ekim döneminde ise 2 milyon 602 bin 835 turist ziyaret etmişti.
Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre; Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Karanlık, Elnazar ve Gülşehir St Jean Kilisesi, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi’ni bu yılın Ocak-Eylül döneminde 3 milyon 302 bin 899 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
KAPADOKYA REKOR KIRDI
Bu yıl sonuna kadar 3,5 milyon turist seviyesinin aşılmasının beklendiği bölgedeki tarihi ve turistik merkezleri, 2018 yılının Ocak-Ekim döneminde ise 2 milyon 602 bin 835 turist ziyaret etmişti.
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