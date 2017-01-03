Kapadokya'da kış güzelliği

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, () - KAPADOKYA'da hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar düşerken, balonlar kış mevsiminde öğleden sonra havalanıyor.

Kapadokya'ya yeni yılda da yerli turistlerin ilgisi yoğun. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Mersin gibi illerden gelen ziyaretçiler Göreme'den havalanan balonlara binerek; Paşabağı, Aşk Vadisi, Güllüdere Çavuşin, Ürgüp üzerinden geçerek, manzarayı görüntülüyor. Kış mevsimi nedeniyle balonlar öğledene sonra havalanırken, beyaz örtü Kapadokya'ya farklı bir güzellik katıyor.

FOTOĞRAFLI