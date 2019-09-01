Kapadokya'da 'Gaziantep Tanıtım Günleri' düzenlendi

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme Beldesi'nde 'Gaziantep Tanıtım Günleri' etkinliği düzenlendi.Göreme beldesinde düzenlenen 'Gaziantep Tanıtım Günleri'nde yöresel ürünler, Gaziantep mutfağı ve el sanatları ürünleri sergilendi. Etkinliğe, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Türkiye’nin kültürel mirasının başkenti Kapadokya'dayız. Anadolu'nun kalbinde kültürel mirası görmemenin heyecanını yaşadık. Gaziantep günlerini Göreme Belediye başkanımızla birlikte organize ettik. Gaziantep’e dair ne varsa bugün Göreme'de sergiliyoruz" diye konuştu.Biz Kapadokya’ya gelen özellikle Asya turizmini çok önemsiyoruz. Çünkü bu bölgeye gelmelerinin nedeni artık deniz, kum, güneş değil. Tarihi dokuyu hissedenler buraya geliyor. Baktığınız zaman Fırat'ın etrafında aynı bu şekilde güzellikler aynı bereket, aynı miras var. Biz bu pastayı büyütelim istiyoruz. Hakikaten çok başarılı bir şekilde gücümüzü birleştiriyoruz. Buranın en büyük gücü balonlar. Rumkale Fırat'ını tepeden balonlarla görsünler istiyoruz. Muhteşem bir güzellik var. Coğrafya var, kültür var, su sporlarının en güzelini yapacağız. İşte bu güzellikleri tepeden seyredecek şekilde balonlarımızı Gaziantep'e getirmek istiyoruz. O yüzden bugün yaptığımız görüşmelerde Sivil Havacılık ile bunun alt yapısı, neler yapılabilir, nasıl bir yol izlenebilir, Kapadokya Üniversitesi'nde bu işin başındakilerle oturup görüşmelerimizi yaptık. İnşallah bu gücümüzü birleştirdiğimiz de çok daha sayıda turistin buraya gelmesini sağlayacağız" diye konuştu.