Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...

Kapadokya'da bayram yoğunluğu

Mustafa TURAPOĞLU/NEVŞEHİR, () - TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, 9 günlük bayram tatilinde yerli- yabancı turistlerin akınına uğradı. Bölgeye gelen ziyaretçiler, sıcak hava balon turuna katılıp, 'Sallanan...

Kapadokya'da bayram yoğunluğu

Mustafa TURAPOĞLU/NEVŞEHİR, () - TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, 9 günlük bayram tatilinde yerli- yabancı turistlerin akınına uğradı. Bölgeye gelen ziyaretçiler, sıcak hava balon turuna katılıp, 'Sallanan Köprü'den geçti, Derinkuyu Yer Altı Şehri'ni ziyaret etti.
Türkiye'nin peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, mağara otelleri ve yer altı şehirleri ile ünlü Kapadokya bölgesi, Ramazan Bayramı'nda yerli- yabancı turistlerin akınına uğradı. 9 günlük bayram tatilinde bölge, yerli- yabancı turistlerle doldu. Bölgedeki konaklama tesisleri, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
DERİNKUYU YER ALTI ŞEHRİ'NE ZİYARET
Bölgeye gelen ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken yerlerden biri, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bulunan 'Derinkuyu Yer Altı Şehri' oldu. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne 1985 yılında alınan ve 8 kattan oluşan yer altı şehri, gün boyu ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, yüzeyin yaklaşık 80 metre altına inerek, geçmiş dönemlerde kullanılan bu alandaki yaşam odalarını ve tünelleri gezdi. 
BALONLAR GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ
Bölge turizminin lokomotifi haline gelen balon turları da doğal güzellikleri görmek için gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Hava şartlarının elverişli olduğu günlerde sabah erken saatlerde peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, bölgenin manzarasını daha da güzel kılıyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler sabah saatlerinde sıcak hava balon turuna katıldı. Aynı anda 100 uçuşa izin verilen bölgede bazı ziyaretçiler, gökyüzünü süsleyen balonları izledi.
SALLANAN KÖPRÜ
Avanos ilçesinde, Kızılırmak üzerinde kurulu, tahta ve çelik halat ile direklerden yapılma, 46 yıllık asma köprü (Sallanan Köprü) de turistlerin ilgisini çekiyor. Bahçelievler Mahallesi ile ilçe çarşısını birbirine bağlayan, yayaların kullandığı, 2,5 metre genişliğinde ve 180 metre uzunluğundaki asma köprü, bölgede 'Sallanan Köprü' olarak biliniyor. Geçişler sırasında esneyen ya da sallanan köprü, yayalara korku ve heyecan yaşatıyor. Bayram tatilinde ilçeyi ziyaret edenler, asma köprü üzerinden geçti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328