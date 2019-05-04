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Kapadokya'da bayram tatili hareketliliği

NEVŞEHİR'in peribacaları, balon turları, doğal kaya oluşumları ile önemli turizm bölgesi olan Kapadokya'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için rezervasyonlar şimdiden yüzde 80 doluluk oranına ulaştı.  Balon turları, doğal kaya oluşumları...

Kapadokya'da bayram tatili hareketliliği
NEVŞEHİR'in peribacaları, balon turları, doğal kaya oluşumları ile önemli turizm bölgesi olan Kapadokya'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için rezervasyonlar şimdiden yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. 
Balon turları, doğal kaya oluşumları ve kaplı vadileri ile kültür turizminin başkenti olarak kabul edilen Kapadokya bölgesinde, tatilin 9 güne çıkmasıyla birlikte yerli ve yabancı turist rezervasyonlarında artış yaşandı. Otellerde doluluk oranı yüzde 80 seviyesine ulaştı. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı Dilek Yulaf, tatil sezonlarında önce Akdeniz ve Ege sahillerindeki otellerin dolduğunu, sonrasında ise Kapadokya, Karadeniz ve Doğu’daki turizm bölgelerine taleplerin başladığını söyledi. Ramazan Bayramı için şu ana kadar rezervasyonların yabancı turist ağırlıklı olduğunu belirten Yulaf, bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla beraber iç pazarda da hareketlenme yaşanmaya başladığını kaydetti. Kapadokya'nın doğa, kültür ve aktivite yönleri ile oldukça zengin bir bölge konumunda bulunduğunu anımsatan Yulaf, balon turlarına olan talebin de gün geçtikçe artış gösterdiği söyledi.
'ERKEN REZERVASYON DEĞİL ACİL REZERVASYON YAPTIRIN'
Göreme Turizmini Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz ise 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Kapadokya 9 günlük Ramazan Bayramı'na hazır. Doluluk oranı yüksek. Çünkü sadece yerli değil yabancı misafirlerimiz de bulunuyor. Şu anda yüzde 80'lere varan doluluk oranımız var. Kapadokya için erken rezervasyon değil acil rezervasyon yapılmasını öneriyoruz" şeklinde konuştu. 

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