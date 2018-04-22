Kapadokya'da 23 Nisan yoğunluğu

Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, () - 23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile tatillerini 3 güne çıkaranlar, Kapadokya'ya akın etti. Yarın sabah 25 balon firmasına ait 150 balon uçuşa geçecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın pazartesi günü olması nedeniyle 3 günlük tatili değerlendiren aileler Kapadokya'ya geldi. Şehrin tarihi mekanlarını gezen aileler havanın da güzel olmasıyla eğlenceli vakit geçirdi. 3 günlük tatil nedeniyle balon firmalarına talepte de artış oldu. İlgiden memnun olduklarını belirten Atlas Balon firması Genel Müdürü Teyfik Ölmez, "Hava şartlarından dolayı son birkaç gündür uçuş gerçekleştiremiyorduk. Havaların düzelmesi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var. Burada 25 balon firması olarak bulunuyor. bu balon firmalarına ait bulunan 150 balon yarın sabah uçuşunu gerçekleştirecek. Yarın sabah için balonlarda yer kalmadı. Gösterilen yoğun ilgiden dolayı gayet memnunuz" ifadelerini kullandı.



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