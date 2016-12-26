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Kanyondaki şelaleler dondu

YOĞUN kar yağışının ardından Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan Sibirya soğukları, kanyonlardan akan küçük şelaleleri de dondurdu. Hava sıcaklığının sıfırın altıdan 18 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, Şenkaya ilçesinin...

Kanyondaki şelaleler dondu
YOĞUN kar yağışının ardından Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan Sibirya soğukları, kanyonlardan akan küçük şelaleleri de dondurdu.
Hava sıcaklığının sıfırın altıdan 18 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, Şenkaya ilçesinin Lehsor kanyonundaki küçük şelaleler tamamen buz tuttu. Yöre halkı Deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikteki Lehsor kanyonunda tablo gibi görüntüler oluşturan şelaleleri, uzun bir aradan sonra ilk kez donmuş olarak gördüklerini söyledi. Emekli öğretmen Cavit Akdaş, "Lehsor Kanyonu yazın ayrı kışın ayrı güzelliğe bürünüyor. Yazın bu kayalardan küçük şelale şeklinde sular akar. Bu kış şiddetli geçince onlar da dondu ve çok güzel görüntüler oluşturdu. Lehsor vadisindeki hidroelektrik santrallerindeki göletler de tamamen donmuş durumda" diye konuştu.
DON VE ÇIĞA KARŞI UYARI
Meteoroloji 12'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri bölge genelinde buzlanma, don yer yer pus ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Dün gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı ise sıfırın altında olmak üzere Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi'nde 15.1, Iğdır'da 10.1, Ardahan ve Kars'ta 8.7, Erzurum'da 6.9, Ağrı'da 6.3 ve Muş'ta 5.5 oldu.

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