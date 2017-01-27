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Kantin tartışması yüksekokulun açılışını erteletti

Hasan BOZBEY/BURSA, () - BURSA’nın Orhangazi İlçesi’nde geçtiğimiz yıl kasım ayında Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un açılışını yaptığı Uludağ Üniversitesi Orhangazi Asilçelik Meslek Yüksek Okulu, kantin tartışmaları...

Kantin tartışması yüksekokulun açılışını erteletti

Hasan BOZBEY/BURSA, () - BURSA’nın Orhangazi İlçesi’nde geçtiğimiz yıl kasım ayında Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un açılışını yaptığı Uludağ Üniversitesi Orhangazi Asilçelik Meslek Yüksek Okulu, kantin tartışmaları yüzünden açılamadı. Binalardan ayrı olarak okula kantin yapılmasını talebinin yaz ayına yetişeceği bilgisini alan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, okulun açılışını eylül ayına erteledi.
Geçtiğimiz kasım ayında Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un açılış kurdelesini kestiği ve şubat ayında eğitime başlayacağı belirtilen Uludağ Üniversitesi Orhangazi Asilçelik Meslek Yüksek Okulu kantin tartışması yüzünden açılamadı. 
Asilçelik Meslek Yüksek Okulu'nun yapımı için 62 milyon lira harcanırken, projede kantin yer almadı. Geçtiğimiz günlerde okulda inceleme yapan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, okulda kantin olmadığını fark etti ve okuldan ayrı bir alana kantin yapılması talimatını verdi. Okul yöneticileri ise kış şartları sebebiyle okuldan ayrı bir kantin binası yapımına ancak yaz ayında başlanabileceğini söyledi ve şimdilik 3 katlı bloklardan oluşan okul binasının zemin katlarından birini kantine çevirmeyi Rektör Prof. Dr. Ulcay’a teklif etti. Öneri kabul edilmedi ve bu şubat ayında açılması planlanan okulun eğitime başlaması gereken okulun açılışını eylül ayına erteledi.
Açılışın ertelenmesi ise Orhangazi’de sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların tepkisini çekti.

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