Kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı (2)

HEPSİ TUTUKLANDI

Denizli ve İzmir'de, aralarında Kanserle Savaş, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı'nın da bulunduğu 6 ayrı adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan R.Ş., A.D., T.K., O.G., I.P. ve B.D. adlı 1'i kadın 6 zanlı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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