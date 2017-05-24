Kansere yol açabilen "taklit ürün"lere polis operasyonu

İSTANBUL, () İSTANBUL'da yurda kaçak yollarla sokulan saat ve güneş gözlükleri başta olmak üzere, ünlü markalara ait çok sayıda taklit ürün ele geçirilen operasyonda, biri Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çin'de üretilerek yurda kaçak yollarla sokulan saat ve güneş gözlükleri başta olmak üzere, ünlü markalara ait taklit ürün ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara operasyon düzenledi.



Fatih'te Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir iş hanına gerçekleştirilen operasyonda, deri ve zührevi hastalıklara yol açmanın yanı sıra kanserojen etkisi olduğu belirtilen taklit ürünlerin de arasında bulunduğu 9 bin 385 kol saati, 5 bin 665 güneş gözlüğü, 6 bin 400 puro, 30 çift spor ayakkabı, 10 elektronik sigara ve 610 sarma sigara tütünü ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan H.A. ve F.K. ile Suriye uyruklu M.H.A. hakkında, "Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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