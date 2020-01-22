Kansere yenik düşen Ayça Akmansoy son yolculuğuna uğurlandı

Elif YAVUZ-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, - CEMİYET hayatının sevilen ismi Ayça Akmansoy, 7 yıldır gördüğü kanser tedavisine yenik düştü. 58 yaşında vefat eden Akmansoy bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

Kazım Akmansoy'un eşi Ayça Akmansoy alınan bilgilere göre 7 yıldır yumurtalık kanseri tedavisi görüyordu. Dün akşam saatlerinde evin hayatını kaybeden Akmansoy'un cenazesine çok sayıda yakını katıldı. Zincirlikuyu Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Akmansoy, Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.

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