Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Flash....!!!!! 2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92
2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı, dolar 3.80 liranın altında
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı,...
Tüketici Hakem Heyetlerindeki yeni başvuru limiti yürürlüğe girdi
Tüketici Hakem Heyetleri başvuru limiti...

Kanserden ölen şehit kardeşi toprağa verildi

AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki PTT şubesinde görevli memur olan şehit kardeşi Mustafa Çamlıca, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiridi. Çamlıca, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. İncirliova...

Kanserden ölen şehit kardeşi toprağa verildi
AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki PTT şubesinde görevli memur olan şehit kardeşi Mustafa Çamlıca, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiridi. Çamlıca, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
İncirliova PTT Şubesi'nde 20 yıldan beri memurluk yapan 3 çocuk babası 44 yaşındaki Mustafa Çamlıca'ya, 2 ay önce akciğer kanseri teşhisi kondu. Bu süreden sonra çeşitli hastanelerde tedavi gören Çamlıca, dün akşam tedavi gördüğü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ölüm haberi ailesi, iş arkadaşları ve sevenlerini derinden üzdü. Mustafa Çamlıca'nın 1996 yılında Bingöl'de şehit olan Asteğmen Süleyman Çamlıca'nın kardeşi olduğu belirtildi. Çamlıca'nın cenazesi önce çalıştığı PTT şubesinin önüne getirildi. Burada yapılan törende çalışma arkadaşlarından helallik istendi. Mustafa Çamlıca, PTT şubesi önündeki törenin ardından öğlende Çamlıca Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İncirliova Asri Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Kaymakam Edis Sürücü, Belediye Başkanı MHP'li Gürşat Kale, PTT Şube Müdürü İhsan Atalay ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,