Kanserden ölen şehit kardeşi toprağa verildi

AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki PTT şubesinde görevli memur olan şehit kardeşi Mustafa Çamlıca, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiridi. Çamlıca, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

İncirliova PTT Şubesi'nde 20 yıldan beri memurluk yapan 3 çocuk babası 44 yaşındaki Mustafa Çamlıca'ya, 2 ay önce akciğer kanseri teşhisi kondu. Bu süreden sonra çeşitli hastanelerde tedavi gören Çamlıca, dün akşam tedavi gördüğü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ölüm haberi ailesi, iş arkadaşları ve sevenlerini derinden üzdü. Mustafa Çamlıca'nın 1996 yılında Bingöl'de şehit olan Asteğmen Süleyman Çamlıca'nın kardeşi olduğu belirtildi. Çamlıca'nın cenazesi önce çalıştığı PTT şubesinin önüne getirildi. Burada yapılan törende çalışma arkadaşlarından helallik istendi. Mustafa Çamlıca, PTT şubesi önündeki törenin ardından öğlende Çamlıca Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İncirliova Asri Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Kaymakam Edis Sürücü, Belediye Başkanı MHP'li Gürşat Kale, PTT Şube Müdürü İhsan Atalay ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.



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