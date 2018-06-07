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Kanserden ölen Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ'de kanser tedavisi görürken yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Ali Ergani (65), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Bir süredir kanser tedavisi gören Kıbrıs gazisi Ali Ergani, hayatını kaybetti. Ergani için Melikgazi ilçesi...

Kanserden ölen Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
KAYSERİ'de kanser tedavisi görürken yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Ali Ergani (65), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Bir süredir kanser tedavisi gören Kıbrıs gazisi Ali Ergani, hayatını kaybetti. Ergani için Melikgazi ilçesi Dere Mahallesi’nde bulunan Merkez Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Askeri yetkililerin de katıldığı cenaze töreni sonrasında Ergani, Dere Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
301 KIBRIS, 21 KORE GAZİSİ KALDI
Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Osman Balcı, Kayseri’de Ergani’nin hayatını kaybetmesinin ardından 301 Kıbrıs gazisinin kaldığını, dün hayatını kaybeden Hüseyin Öztürk (88) ile birlikte de 21 Kore gazisinin kaldığını söyledi.
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