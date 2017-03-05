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Kanserden ölen kaymakamın tabutun, validen kırmızı karanfil

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, () - BALIKESİR'in Gömeç Kaymakamı Cumhur Duran,  kanser hastalığına yenik düşerek 41 yaşında vefat etti. Duran için memleketi Eskişehir'de düzenlenen törende Vali Azmi Çelik, kaymakamın Türk Bayrağı'na...

Kanserden ölen kaymakamın tabutun, validen kırmızı karanfil

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, () - BALIKESİR'in Gömeç Kaymakamı Cumhur Duran,  kanser hastalığına yenik düşerek 41 yaşında vefat etti. Duran için memleketi Eskişehir'de düzenlenen törende Vali Azmi Çelik, kaymakamın Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna kırmızı karanfiller bıraktı.
Evli 2 çocuk babası Gömeç Kaymakamı Cumhur Duran, bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Kaymakam Duran'ın cenazesi bu sabah memleketi Eskişehir'deki Reşadiye Camisi'ne getirildi. Buradaki törene Kaymakam Duran'ın ailesi, yakınları, Vali Azmi Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Güneykaya ile çok sayıda kişi katıldı.
İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Törende bir dakikalık saygı duruşunun ardından Vali Yardımcısı Şahin Tütüncü Kaymakam Cumhur Duran'ın özgeçmişini okudu. Eskişehir Valisi Azmi Çelik de kaymakamın tabutunun üzerine kırmızı karanfiller bıraktı. İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı cenaze namazını ardından kaymakam Duran'ın cenazesi toprağa verilmek üzere ailesinin isteği üzere İstanbul'a götürüldü. Duran'ın, Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi vakti kılacak cenaze namazından sonra Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

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