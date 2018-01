Kanserde erken teşhis testi geliştiren doktor, deneyimlerini paylaştı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, () - İZMİR Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İlham Veren Buluşmalar kapsamında düzenlediği seminere konuk olan Dr. Gözde Durmuş (33), ABD'deki çalışmaları sonucunda geliştirdiği kanserin erken teşhisini sağlayan ucuz, hızlı ve cep telefonuyla uyumlu testi, lise öğrencilerine anlattı.

Kanserin erken teşhisi için ucuz, hızlı ve cep telefonuyla uyumlu bir test geliştiren ve 2015 yılında MIT Technology Review Dergisi'nin her sene seçtiği '35 Yaş Altı Yenilikçiler Listesi'ne tıpta ve biyolojide çığır açan liderlerden biri olarak seçilen Stanford Üniversitesi'nden Dr. Gözde Durmuş, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği seminerde öğrencilere deneyimlerini aktardı.

Seminerde konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrencilerin geleceklerini planlarken vizyonlarını geliştirmek adına onları ilham veren yeni fikirler ve farklı bakış açılarıyla buluşturmak istediklerini ifade ederek, her alanda farkındalıklarını arttırmak istediklerini kaydetti. 'İlham Veren Buluşmalar' etkinliklerinde, akademisyen, bilim adamları, iş dünyasından tanınmış isimler ve uluslararası alanda başarılar kazanan kişilerin öğrencilerle biraraya geleceğini anlattı. Türkiye’nin özellikle bilimsel konularda çalışan çok yetenekli ve azimli bir insan potansiyeli olduğuna dikkat çeken Yahşi, "Her geçen gün teknolojinin hızla geliştiğine ve yeni buluşların yapıldığına tanık oluyoruz. Genç bilim insanlarımız gerek yurt içinde, gerekse de yurt dışındaki çalışmalarıyla dünyada ses getirmiş ve gurur kaynağımız olmuşlardır. Çağın vebası kansere karşı savaşta umut veren gelişmeler, erken teşhise yönelik bilinçlenmenin ve erken teşhis testlerinin gelişiyor olmasıdır. Dr. Gözde Durmuş'un bu alandaki çalışması, tıpta çığır açan buluşlardandır" dedi.

AKIL HOCALARINI DİNLEDİ, GENETİĞİ BIRAKMADI

İzmir Buca Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra öğrenimine Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde devam ettiğini ve ardından Amerika'ya gittiğini anlatan Dr. Gözde Durmuş, ise ilkokul 3'üncü sınıfta enfeksiyon hastalığına yakalandığını belirtti. Antibiyotik direncinden etkilenen bir çocuk olduğunu ve 3 sene hastanede tedavisine devam ettiğini ifade eden Dr. Durmuş, bu süreçte biyolojiye ilgi duymaya başladığını söyledi. Öğrencilere hayallerinin peşinden gitmesini öneren Durmuş, "Türkiye'de kısıtlı imkanlar olduğu için, üniversitede Genetik Bölümü'nü seçmemem için telkinler yapıldı. Ama ben hayallerimin peşinden gittim. Bana yol gösteren öğretmenlerim vardı. Sizin de akıl hocalarınız olsun. Onların sizi yönlendirmelerine izin verin" diye konuştu.

Kurbağaları uçurma deneyinden etkilenerek bir araştırma yapmaya başladığını dile getiren Dr. Durmuş, şunları söyledi:

"Üniversite ikinci sınıftayken labarotuvarda çalışmaya başladım. Milyarlarca kan hücresinden, kanser hücrelerini ayıklamak aslında puzzle yapmak gibiydi. Bu bulmacayı çözmeye çalıştım. Hücreleri uçurarak bazı veriler elde ettim. Bunu bir cihaz yardımıyla yaptım. Bu hücreleri yer çekimine karşı uçurduğumuzda fark ettik ki; kanser hücreleri diğerlerine göre çok hafif. Bu test parmak ucundan azıcık kan alınarak yapılabilir. 2014 yılında bu proje üzerinde çalışmaya başladım. Kimse kan örneği vermek istemedi. Başarılı olacağıma inanmadılar. Benim birlikte çalıştığım doktorları ikna etmek iki yılımı aldı. Bu testi laboratuvar ortamında uyguluyoruz. Ama hastalara uygulanmadan önce bazı onayların alınması gerekiyor. Benim hayallerimden biri onay alındıktan sonra bu testi Türkiye'ye getirmek ve hastalara uygulamak."

2015 yılında MIT Technology Review dergisinin her sene seçtiği '35 Yaş Altı Yenilikçiler Listesi'ne Türkiye'den 3 kadın girdiğini anlatan Dr. Gözde Durmuş, lise öğrencilerine hedeflerini yüksek tutmalarını ve her zaman çalışmalarını söyledi. Dr. Durmuş, kendisini dinlemeye gelen Buca Anadolu Lisesi öğretmenlerine de teşekkür ederek, üzerinde çok emeklerinin olduğunu ifade etti.

FOTOĞRAFLI