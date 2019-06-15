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Kanser tedavisi gören öğrencilerin karne sevinci

AFYONKARAHİSAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği bünyesinde oluşturulan hastane sınıfında eğitim gören kanser hastası çocuklar, karne sevinci yaşadı. AFSÜ'de kanser tedavisi gören çocuklar için...

Kanser tedavisi gören öğrencilerin karne sevinci
AFYONKARAHİSAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği bünyesinde oluşturulan hastane sınıfında eğitim gören kanser hastası çocuklar, karne sevinci yaşadı.
AFSÜ'de kanser tedavisi gören çocuklar için karne etkinliği düzenlendi. Hattat Karahisari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen karne ve mezuniyet törenine Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, İl Milli Eğitim Müdürü Yalçın, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, protokol üyeleri, tedavi gören çocuklar ve aileleri katıldı. Programda kanser tedavisi gören çocuklardan oluşan halk oyunları ekibi ile Hematoloji ve Onkoloji Kliniği Çocuk Korusu tarafından gösteri sunuldu, konser verildi. Kanser tedavisi gören çocuklar şiirler okudu. Çocukların hastanede çektiği kısa film gösterisi yayınlandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, eğitimde feda edilecek çocuğun olmadığına işaret etti. Hastanede sınıf oluşturduklarını ve 109 öğrencinin eğitimden geri kalmaması için düzenli eğitim verildiğini söyleyen Yalçın, eğitimde 2023 vizyonu çalışmaları kapsamında mutlu çocuklar için mücadele ettiklerini belirtti. Yalçın, "Eğitim yılı başında AFSÜ'de uzun süre tedavi gören çocuklar için bir hastane sınıfı açtık. Bizim eğitimden mahrum etmeye feda edeceğimiz hiçbir ferdimiz yok. 2018- 2019 eğitim yılında 147 bin öğrenci dün karnelerini aldı. Biz de bu hastane okulunda eğitim gören çocuklarımıza karne vermek, moral aşılamak için karne töreni düzenledik. Hastane okulu Türkiye'de ilk kez bu kadar düzenli ve kapsamı geniş bir şekilde oluşturuldu. Milli Eğitim Bakanlığımızın da 2023 vizyonu kapsamında 'Mutlu çocuklar güçlü Türkiye' hedefi doğrultusunda çalışıyoruz. Çocuk gülerse, dünya güler. Mutlu çocuklarla güçlü Türkiye'yi tesis etmeyi amaçlıyoruz" dedi.
AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ise çocukların hastane ortamında özlemini duyduğu, kaygılandığı bazı konular olduğunu dile getirdi. Bu kaygıların arasında eğitimden, okuldan uzak kalmak da bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Okumuş, şöyle konuştu:
"Çocuklar hastanede tedavi gördüğü süre içinde aileden uzak kalma, arkadaşlarından ve kardeşlerinden uzak kalma gibi endişeler taşıyor. Bunlar çocuk üzerinde ciddi kaygı ve sıkıntılar oluşturur. Bir de bunun üzerine uzun süre hastanede kalan, ciddi sağlık sorunu olan çocukların eğitimden uzak kalma korkusu eklenir. Bu kaygıların en aza indirilmesi için hastane okulu düzenlendi. Bu faaliyetin ve okulun çok yararlı olduğunu düşünüyorum."
Konuşmalardan sonra hastanede kanser tedavisi gören çocuklar ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çocuk Korosu ve oluşturulan koro tarafından konser verildi. Şiir ve konserin ardından okulda eğitim gören çocuklara karneleri törene katılan protokol üyeleri tarafından verildi.

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