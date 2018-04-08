Kanser savaşçılarından klipli mücadele

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi'nde çalışanların meme kanserine dikkat çekmek için hazırladıkları klipler, sosyal medyada ilgi görüyor. Sağlık camiası ise çalışmayı, 'örnek proje' olarak niteledi.

Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı Kuşadası Toplum Sağlığı Merkezi'nde çalışan ebe ve hemşireler, kansere savaş açtı. Gün boyunca mahalleleri dolaşarak dikkatleri meme, kolon ve rahim kanserine çeken, 'Sağlıklı yaşam için kanser testlerimizi yaptırmalı, hayatımıza sağlık ve bilinç katmalıyız' sloganıyla kadınları ücretsiz taramalara davet eden ebe Sibel Yıldız, ebe Aysel Erdoğan, hemşire Gönül Demirci ile projeye gönüllü katkıda bulunan Melek Pehlivan, mesai saatleri sonrası da çalışmalarını sürdürdü. İki yıl önce başlattıkları kanser savaşımı çerçevesinde 6 ayrı klip yayınladı. Kuşadası'na bağlı kırsal mahallelere giden kanser savaşçısı 4 kişi, kahvede oturan erkeklere, tarlada çalışan, evde oturan kadınlara kanserle ilgili mesajlar verdirerek çekimlerini yaptı. Bu çekimler ilgi görünce bu kez, Ebe Sibel Yıldız'ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini yaptığı klip çekimi için, cep telefonu kamerası karşısına geçen sağlık çalışanları, kılıktan kılığa girdi. Usta tiyatrocular gibi rol yapan ebe ve hemşireler, meme kanseri ile ilgili mesajlarını Karadeniz, Ege, Doğu Anadolu şiveleri ve rap müzik yaparak verdi. Eşlerini meme taramasına götürmeleri için erkeklere mesaj vermek amacıyla erkek kılığına girip, bıyık, sakal taktı. Klipler sosyal medyada yayınlandıktan sonra hızla yayıldı ve büyük beğeni aldı, geniş kitlelere ulaştı. Hazırlanan oratoryoyla Kuşadası'ndaki kadınlara kanseri anlatan sağlık çalışanlarının klipleri birçok ildeki Toplum Sağlığı Merkezlerince yayınlandı. Kuşadası'ndaki meslektaşlarını, yarattıkları farkındalık ve vatandaşların bilinçlendirilmesine katkı sağlayan çabalarından dolayı kutladı.

MÜDÜRLÜK DE YAYINLADI

Aydın İl Halk Sağlığı Müdürlüğü sosyal medya hesabından hazırlanan klipler, kadınların mutlaka izlemesi uyarısı yapılarak paylaşıldı. Müdürlük sayfasında "Kuşadası Toplum Sağlığı Merkezi'nde çalışan arkadaşlarımız 'Meme Kanseri ve Kanserden Korunma' konulu bir video hazırladı. Karadeniz, Trakya ve Ege şivesiyle farklı bir dilde anlatılan videoyu kadınların izlemesini öneriyoruz. Unutmayalım ki sağlığımız hafife alınmayacak kadar değerlidir" denildi.



FOTOĞRAFLI