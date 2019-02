Kanser hastası oldu, köpeklerinden vazgeçmedi

ANTALYA'nın Finike ilçesinde emekli makine mühendisi Şevket Güney (69), 2 yıldır kanser hastası olmasına rağmen köpeklerini bırakmadı. Doktorların 'uzak dur' demesine aldırış etmeyen Şevket Güney, hayatını hayvanlarına adadı.

Finike'de yalnız yaşayan Şevket Güney'e yaklaşık 2 yıl önce mide kanseri teşhisi konuldu. 4 köpeği bulunan Şevket Güney, hayvanlarını kimseye emanet edemeyince tedavi için hastaneye gidemedi. Güney, tedavi olmak yerine, hayvanlarına bakmayı tercih etti. Doktorların 'uzak duracaksın enfeksiyon kaparsın' demesine aldırış etmeyen Şevket Güney, ölene kadar hayvanlarını bırakmayacağını söyledi.

'HAYVANLARDAN ŞU ANA KADAR HİÇ ZARAR GÖRMEDİM'

Şevket Güney, hayvanları çok sevdiğini ve kimseye güvenip emanet edemediğini belirterek, "Hayvanların hepsini çok seviyorum. İkisi golden cinsi 4 köpeğim var. Golden cinsi iki siyah köpeği sokakta buldum. Biri çok kötü durumdaydı. İyileştirdim. Şimdi çok sağlıklı. Her şeyleriyle ilgileniyorum. Hiç kimseye zararları yok. İkisi de insancıl. Zaten hayvanlardan zarar gelmez kimseye. 'Köpekler saldırıyor' diyorlar. Bana da eziyet yaparsanız ben de saldırırım. Karşılık gördükleri zaman kendilerini korumak istiyorlar. Ben hayvanlardan şu ana kadar hiç zarar görmedim. İnsanlardan gördüm, hayvanlardan görmedim" dedi.

'İKİ YILDIR KANSER HASTASIYIM'

İki yıldır mide kanseri olduğunu ve doktorların enfeksiyon ihtimaline karşı köpeklerinden uzak durması gerektiğini söylediğini ancak bunu yapmadığını anlatan Şevket Güney, "Hastaneye yatmam gerekiyor ama onları bırakıp yatamadım. '4-6 ay yaşarsın' demişlerdi 1,5 sene oldu. İyileşiyorum da öyle tahmin ediyorum. Köpeklerimi bırakabileceğim kimse de yok. Kimseye de güvenmiyorum. 'Bakarız' diyorlar ertesi günü sokağa bırakıyorlar. Köpeklerimi bırakamadım. Bırakmam da zaten. Mikrop kapacağıma inanmıyorum. Bana faydaları bile var. Stres atıyorum. Eğleniyorum. Hasta olduğumu anlıyorlar ve benimle daha çok ilgileniyorlar. Bana da çok bağlılar. Yanımdan ayrılmıyorlar. Her dediğimi yapıyorlar. İnsan kendi çocuğuna o kadar güvenemez" diye konuştu.

'KÖPEKLER DENİZDE AVLANMAYA ÇIKIYOR'

Golden cinsi köpeklerinin suyu çok sevdiğini ve yaz kış bütün gün denize girdiklerini belirten Güney, balık avladıklarını ama pek yemediklerini söyledi. Daha çok balıklarla oynaşmayı sevdiklerini anlatan Güney, şöyle dedi:

"Her gün denize giriyorlar. Balık avlıyorlar. İnsanlar da onları izlemeyi seviyor. Telefonla çekim yapıyorlar. Akşama kadar denizdeler. Yaz- kış fark etmiyor. Denizde oynaşıyorlar. Avlanıyorlar ama pek yemiyorlar. Çiğ yemek yemiyorlar. Alıştılar pişmiş yemeye. Balığı avlıyor, oynuyor ve bırakıyor."



FOTOĞRAFLI