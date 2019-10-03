Kanser hastası Mine'den 'Maskeli Hayat' kitabı

ANTALYA'da, 15 yıldır kanser tedavisi gören Mine Çevik (21), yaşadıklarını 'Maskeli Hayat' adlı kitapta topladı. Çevik, kitabı ve hastane odasında yaptığı süs eşyalarını satarak, sağlık giderlerini karşılıyor.



Adana'da yaşayan Fanconi Aplastik Anemisi (FAA) Mine Çevik, 6 yaşından bu yana hastalıkla mücadele ediyor. 5 kez ilik nakli olan Çevik, sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor. Medicalpark Antalya Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Çevik, zamanı değerlendirmek için odasında el işi hobi çalışmaları yapmaya başladı. Puzzle yaparak, hastanede tedavi gören hastalara hediye eden Çevik, bir süre sonra da hastanede yaşadıklarını yazmaya karar verdi.



15 yıldır mücadele ettiği hastalık ve tedavi sürecini kaleme alan Mine Çevik, kitabına 'Maskeli Hayat' adını verdi. Çok sayıda satılan kitapla ilgili olumlu dönüşler aldığını kaydeden Çevik, kitabın yanı sıra bugünlerde, dekoratif obje olan ve cam fanus içine yapılan terrariumlardan üretmeye karar verdi. Çevik, hem kitap hem de terrarium satışından iyi gelir elde ettiğini belirterek, "Hastanelerde geçen ömrümü kaleme alıp kitap yazdım. Kitapla birlikte aynı zamanda terrarium da yapıyorum. Her ikisini de satıyorum ve elde ettiğim gelirle hem hastane masraflarımı karşılıyorum hem de durumu iyi olmayan hastalara yardım ediyorum" dedi.



Mine Çevik, hayalinin ise kısa sürede iyileşip, dışarı çıkmak olduğunu söyledi.



Medicalpark Antalya Hastanesi Çocuk Hematolojisi Bölümü'nden Doç. Dr. Vedat Uygun, Mine Çevik'in ciddi trombosit düşüklüğü olması nedeniyle tedavisinin devam ettiğini söyledi.