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Kanser hastası çocuklara yılbaşı eğlencesi

İbrahim MAŞE/ MERSİN, () - MERSİN'de bir grup gönüllü, kanser hastası çocukları tedavi gördükleri hastanede ziyaret edip Noel baba kostümüyle hediye dağıttı. Gönüllü Palyaçolar ve Tebessüm Gönüllüleri, Mersin Üniversitesi Tıp...

Kanser hastası çocuklara yılbaşı eğlencesi

İbrahim MAŞE/ MERSİN, () - MERSİN'de bir grup gönüllü, kanser hastası çocukları tedavi gördükleri hastanede ziyaret edip Noel baba kostümüyle hediye dağıttı.
Gönüllü Palyaçolar ve Tebessüm Gönüllüleri, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocukları yılın son günü ziyaret etti. Giydikleri kostümlerle çocukların yüzünü güldüren gönüllüler, oyunlar oynayıp çocuklarla birlikte şarkılar söyledi. Noel Baba kostümlü gönüllüler ise, çocuklara hediyeler dağıttı. Hastane koridorunu çam ağaçları ile süsleyip çocuklarla yılbaşını kutlayan gönüllüler, onlarla dans etti.
Etkinlikli ilgili konuşan gönüllü Seda Arkadaş, 'Yeni yıla girerken çocuklara yeni yıl havasında parti yapıp gönüllülerimiz sayesinde topladığımız hediyeleri verip eğlendirmekti. Çocuklar çok mutlu oldu" dedi.

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