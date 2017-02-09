Kanser hastası çift otel odasına not bırakıp denizde intihar etti haberine ek

OTEL GÖREVLİSİ: KENDİLERİNİ ÇOK SEVMİŞTİK

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde, bir hafta tatil yaptıktan sonra, kaldıkları otel odasına intihar mektubu bırakıp el ele denize girerek intihar eden 70 yaşındaki Ülker Çetin ile 72 yaşındaki eşi Altan Çetin çift için otel görevlileri konuştu. Çetin çiftinin mutlu bir tatil geçirdiklerini söyleyen otel görevlisi, "Kendilerini çok sevmiştik" dedi.

Bu arada olayla ilgili olarak yaşlı çiftin cesedi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaşlı çiftin en son el ele yürüyüp deniz kıyısına gittiklerinin görüldüğü oteldeki güvenlik kamerası kayıtlarına polis incelenmek üzere el koydu. Bunun yanı sıra, yine çiftin yakınlarına ulaşmaya çalışan polis, odadaki eşyasını da adli emanete teslim edilmek üzere aldı. Polis ayrıca, otel görevlilerinin yanı sıra, çiftin cenazelerini teslim almaya gelecek yakınlarının da ifadesine başvuracak

FOTOĞRAFLI