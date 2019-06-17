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Kanser hastası Aysu'nun 'İstanbul' hayali gerçek oldu

Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), () - KONYA'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan lenf kanseri Aysu Gümüşkan'ın (15) İstanbul'u gezme hayali gerçekleştirildi. Belediyenin özel olarak düzenlediği şehir turunda Gümüşkan, Kız Kulesi ile Beşiktaş'ın...

Kanser hastası Aysu'nun 'İstanbul' hayali gerçek oldu

Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), () - KONYA'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan lenf kanseri Aysu Gümüşkan'ın (15) İstanbul'u gezme hayali gerçekleştirildi. Belediyenin özel olarak düzenlediği şehir turunda Gümüşkan, Kız Kulesi ile Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'a götürüldü. 
Beyşehir'de oturan lenf kanseri Aysu Gümüşkan, etkinlikte bir araya geldiği belediye yetkililerine, en büyük hayalinin İstanbul'u gezmek olduğunu söyledi. Bunun üzerine Beyşehir Belediyesi yetkilileri, Gümüşkan'a özel İstanbul gezisi düzenledi. İstanbul'a getirilen Gümüşkan; Galata Kulesi, Eyüp Sultan Camii, Taksim Meydanı ile görmeyi çok istediği Kız Kulesi ve taraftarı olduğu Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'a götürüldü. Çok mutlu olduğunu anlatan Aysu Gümüşkan, "İstanbul'da bizi karşılayan dernek başkanımız Kız Kulesi'ne götürdü. Orada hayalimin de ötesinde çok güzel bir zaman geçirdim. Merak edip görmek istediğim yerler olarak Galata Kulesi, Eyüp Sultan Camii ve Taksim Meydanı'na ve Beşiktaş'ımın stadına da gitmek kısmet oldu. Geziden çok memnun kaldım. Bu zorlu tedavi sürecimin içinde gezi bana çok güzel moral oldu ve beni çok mutlu etti. Bu hayalimin gerçeğe dönüşmesinde destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.

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