Kanser hastalarına zeybek oynayan doktor da milletvekili aday adayı

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi genel cerrahi bölümünde doktorluk yapan Mehmet Bayındır, ameliyatlarını tamamlayıp hastalarının son kontrollerini yaptıktan sonra görevinden istifa edip AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu.İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski başhekimi olan, aynı hastanenin genel cerrahi bölümünde görev yapan Operatör Doktor Mehmet Bayındır, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti. Bayındır, ameliyatlarını tamamlayıp hastalarının kontrollerini yaptıktan sonra görevinden ayrıldı. Mehmet Bayındır, 2018 yılına girerken hastanede kemoterapi tedavisindeki hastaları için orkestra eşliğinde şarkı söyleyip, zeybek oynamasıyla gündeme gelmişti. Bayındır, aynı etkinliği 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorlar için yapmıştı. Bayındır daha önce 2011 yılında AK Parti teşkilatlarının katılımıyla yapılan eğilim yoklamasında ilk sırada çıkmasına rağmen aday gösterilmemiş, 2015 Haziran ayındaki seçimlerde ise ikinci bölge 6'ncı sırada milletvekilliğine aday olmuş ancak seçilememişti.

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