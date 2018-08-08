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Kanser hastalarına ücretsiz eşek sütü

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Söke ilçesinde, iş insanı Gökhan Çavaş'ın çiftliğinde beslenen eşeklerin sütü, kanser hastalarına ücretsiz olarak veriliyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde 50 dönüm arazi üzerine kurulan Çavaş Çiftliği'nde...

Kanser hastalarına ücretsiz eşek sütü

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Söke ilçesinde, iş insanı Gökhan Çavaş'ın çiftliğinde beslenen eşeklerin sütü, kanser hastalarına ücretsiz olarak veriliyor.
Cumhuriyet Mahallesi'nde 50 dönüm arazi üzerine kurulan Çavaş Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaşların yanı sıra 11 eşek bulunuyor. İş insanı Gökhan Çavaş, 8 aydır elde ettiği eşek sütünü, kanser hastalarına ücretsiz dağıttırıyor. Çiftliğin tüm işleriyle uğraşan Kenan Koca, takdir toplayan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Kanser hastası arkadaşları için Gökhan Çavaş'ın eşek almasıyla uygulamaya başladıklarını anlatan Koca, "Daha sonra eşek sayısını çoğalttık. Şu anda 11 eşekten 10'u gebe. Sadece 1'i süt veriyor. 1 eşekten günde 1 kilo süt ancak çıkıyor. Normalde eşek sütünün kilosu 80 ile 100 TL arasında değişiyor. Ama biz burada kanser hastası olan ve sütü talep eden arkadaşlara, hiçbir karşılık beklemeden veriyoruz. Diğer eşekler doğum yaptığı zaman süt çoğalacak. Şu an 2 kanser hastasına eşek sütünü veriyoruz. Eşek sütünün kanser, astım ve bronşit hastalarına iyi geldiğini biliyoruz. Özellikle kanser hastaları eşek sütünü tercih ediyor" diye konuştu. 
SÜTÜYLE KIYMETLENDİ
Eşeklerin sütü dolayısıyla kıymetlendiğini de dile getiren Koca, "İnsanlar eşekleri geçmişte dağlardan odun getirmek ve zeytin taşımak için kullanıyordu. Artık her tarafa araçlar çıkıyor. Bu nedenle eşeğin insan gözünde bir kıymeti kalmadı. İnsanlarda onlara bakmakta zorlanınca, kimse eşek istemez oldu. İnsanlar eşeklerini satmaya başladılar. 1 eşek 50 TL bile etmezken, faydalarının ortaya çıkmasıyla son dönemde eşeğin sütü ise 80 ile 100 TL arasında satılır oldu. Şimdi doğurmuş 1 eşek 1000 ile 1500 TL arasında para ediyor. Eşeğin sütü sayesinde değeri arttı. Eşek sütünün insanlara ve sağlığa faydası olmasaydı soyları tükenip, yok olabilirlerdi" dedi.

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