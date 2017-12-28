Kanser hastalarına, robotik kemoterapi 

ULUDAĞ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, kanser tedavisi gören hastalara verilen kemoterapiyi robotlar yardımı ile hazırlayacak. 'Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemi' adı verilen uygulama ile hem hastalara verilecek ilaçlar doğru dozda ayarlanacak ve hem de hasta başına yılda en az 50 bin liralık ilaç tasarrufu sağlanacak.

UÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yakında hizmete girecek Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemi ile ilaçlar insan eli değmeden ve doğru dozajda hazırlanıp hastalara verilecek. Sistemle ilgili bilgi veren UÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başeczacısı Funda Alper, uygulamanın Bursa ve Güney Marmara'da ilk olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Kanser tedavisi gören hastalara verilen kemoterapi ilaçları daha önceden çalışanlarımız tarafından hazırlanıyordu. Tehlikeli olan sitotoksik ilaçların çok güvenli koşullarda ve tam kapalı sistemlerle hazırlanması gerekiyordu. Bu sistem ile ilaçların hazırlanmasında ne kadar dikkat edilse de doğru dozun ayarlanmasında hata payı doğal olarak yükseliyordu. Ayrıca bu ilaçları hazırlayanların da güvenliği tehlike altındaydı. Hastanemizde bulunan ve önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemi ile ilaçlar tamamen kapalı ortamda, insan eli değmeden, robotlar tarafından hazırlanacak. Hata payı ise yok denecek kadar az olacak. Bu sistem sayesinde sadece hastalara doğru dozda ilaç verilmeyecek her bir hasta için yılda en az 50 bin liralık ilaç tasarrufu sağlanacak ki bu çok önemli bir rakam."

GÜNLÜK 120 HASTA İÇİN İLAÇ HAZIRLAYACAK

Uludağ Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sertaç Yılmaz ise sitotoksik ilaçların hazırlanış süreçlerinde en güvenli sistemin, robotik sistemler olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Yılmaz, "Bu sebeple biz de hastanemizde bu en güvenli yöntem olan robotik sistemi tercih ettik. İlaçlardan da tasarruf ediliyor, hiçbir ilaç boşa gitmiyor, en son damlasına kadar robotlar içinden alabiliyorlar. Şu an en ileri teknoloji bu olduğu için Uludağ Üniversitesi'nde robotik sistemi kullanmayı tercih ettik. Bu sistem kemoterapi alacak olan günlük yaklaşık 120 hasta için ilaç hazırlayabilecek kapasiteye sahip" diye konuştu.



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